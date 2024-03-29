Emine Gülizar Emecan kimdir, nereli? CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 11:19 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:19

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. CHP tarafından İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Emine Gülizar Emecan aday olarak gösterildi. Peki, CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan kimdir? Emine Gülizar Emecan kaç yaşında, nereli?

EMİNE GÜLİZAR EMECAN KİMDİR?

Emine Gülizar Emecan, 1968 yılında Antalya'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladıktan sonra, 1985 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme Eğitimi Sertifika Programına katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptıktan sonra Girişimcilik eğitimi, Yönetici Koçluğu, KOBİ Koçluğu, Neuro Linguistik Programlama sertifika programlarını tamamladı.

Emine Gülizar Emecan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmaya başladı. Medikal estetik ve mücevherat sektöründe işletmecilik yaptı. 1994 yılında eşinin Zeytinburnu belediye başkanı seçilmesiyle birlikte aktif olarak siyasete girdi.

1994-1999 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat işleri Müdürlüğü çalışmalarına destek verirken özellikle kadınların sosyalleşmesini ve meslek sahibi olmasını sağlayan çalışmalara katıldı.

2011 yılında CHP İstanbul İl Örgütü'ne yönetim kurulu üyesi olarak atandı. 14 Mayıs 2012 tarihli İl kongresinde seçilerek görevine devam etti. 3,5 yıl AR-GE çalışmalarından sorumlu İl başkan yardımcılığı görevini sürdürdü.

Emecan evli ve 1 çocuk annesidir.

Emine Gülizar Emecan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Bahçelievler Belediye Başkanlığı için yarışacak.