Erdal Dal kimdir, nereli? Cumhur İttifakı Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 11:10 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:10

Ankara'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Kalecik ilçesinde Erdal Dal aday olarak gösterildi. Peki, MHP Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kimdir? Erdal Dal kaç yaşında, nereli?

ERDAL DAL KİMDİR?

Erdal Dal, 1983'te Kalecik'te doğdu. Erdal Dal, 2014 ve 2019 yıllarındaki Yerel Seçimlerde Belediye Encümeni olarak seçildi. Özel sektördeki görevinin yanı sıra yaklaşık bir yıldır da Kalecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

MHP'nin Kalecik Belediye Başkan adayı olan Dal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Erdal Dal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı adayı olarak Kalecik Belediye Başkanlığı için yarışacak.