Alaattin Köseler kimdir, nereli? CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 11:28 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:28

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. CHP tarafından İstanbul'un Beykoz ilçesinde Alaattin Köseler aday olarak gösterildi. Peki, CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli?

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler , 1960 yılında Paşabahçe’de doğdu. 1972’de Paşabahçe İlkokulu’nu bitiren Köseler, 1975 yılında Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulu’ndan mezun oldu. 1978’de Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nden başarıyla mezun olup 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi.

Alaattin Köseler, Beykoz Spor Kulübü’nün Basketbol şubesinde Yıldız, Genç ve A Takım olmak üzere, on iki sene basketbol oynadı. Köseler, mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, proje müdürü ve şantiye şefliği görevlerini yürüttü.Kendi ofisini kurdu ve Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi pek çok büyük projeye imza attı.

Köseler, 1999 Yerel Seçimleri’nde, Beykoz Belediye Başkanı oldu. Modern Hayvan Barınağı’nı faaliyete geçirdi. Beykoz’un sembolü olan Bayrak Anıtı’nı, Beykoz halkına sundu. Rüzgarlıbahçe’de, Hizmet Binası’nı hayata geçirdi. Beykoz’un işsizlik sorununu çözmek için, İTKİP ile ortak proje geliştirdi ve 1500 kişiye iş imkanı sağladı. Bu projeler; 2 kez E-TR olmak üzere, birçok ödül aldı.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır.

Alaattin Köseler, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Beykoz Belediye Başkanlığı için yarışacak.