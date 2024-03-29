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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 11:35 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması! Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? 2000 sonrası primi yatanlar dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklaması gözleri kademeli emekliliğe çevirdi. Milyonların beklediği kademeli emeklilik ve detayları ise araştırılıyor. 2000 sonrası primi yatıranlar için yaş sınırı geldi. İşte kademeli emeklilikte netleşen tablo...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan EYT açıklaması! Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? 2000 sonrası primi yatanlar dikkat

Geçtiğimiz gün Bursa mitinginde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT hakkında açıklama yaptı. 2023 yılında EYT'den bir gün kayıpla yararlanamayan milyonlarca insanın beklediği kademeli emeklilikle ilgili kulislerde hareketlenme olup olmadığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması üzerine merak edildi. 

Bundan öncede Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ise "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" açıklaması kademeli emeklilik hayallerini ötelemişti. Peki 2000 sonrası primi yatanları ne bekliyor? Erken emeklilik çalışmasında torba yasası ne durumda? soruları ise en çok aratılanlar arasında yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması! Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? 2000 sonrası primi yatanlar dikkat - 1. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık" sözlerine yer vererek 2023 yılında EYT yararlanan vatandaşlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması! Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? 2000 sonrası primi yatanlar dikkat - 2. Resim

KADEMELİ EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren yasa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Bunun akabinde 2023 yılının Mart ayında birçok vatandaş erken emeklilikten yararlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması! Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? 2000 sonrası primi yatanlar dikkat - 3. Resim

Nisan ayında ise ilk maaşlar hesaplara yattı. Bu süreçte ise 1 gün arayla primi başlayanlar ise EYT hakkında yararlanamadı. Akabinde ise kulislerde kademeli emeklilik iddiaları dolaştı. Çalışma ve yaş sınır farkını oluşturan bu durum sonrası torba yasasının henüz tasarlanmadığı açıklandı. Ancak olası bir kademli emeklilikte ise 2000 sonrası primi yatan kadın ve erkekler için bir tablo çıkarıldı. 

9 Eylül 1999 sonrası primi yatanlarKadınlar Yaş 43, Prim günü 6.250 Erkekler Yaş 45, Prim günü 6.250 
2000 sonrası primi yatanlarKadınlar Yaş 43, Prim günü 6.325 Erkekler Yaş 45, Prim günü 6.325 
2001 sonrası  primi yatanlarKadınlar Yaş 43, Prim günü 6.400Erkekler Yaş 45, Prim Günü 6.400
2002 sonrası primi yatanlar Kadınlar Yaş 43, Prim Günü 6.475 Erkekler Yaş 45, Prim günü 6.475 
2003 sonrası primi yatanlar Kadınlar Yaş 44, Prim günü 6.550 Erkekler Yaş 46, Prim günü 6.550
2004 sonrası primi yatanlar Kadınlar Yaş 45,  Prim günü 6.625Erkekler Yaş 47, Prim günü 6.625 
2005 sonrası primi yatanlarKadınlar Yaş 46, Prim günü 6.700 Erkekler Yaş 48, Prim günü 6.700
2006 sonrası primi yatanlar Kadınlar Yaş 47, Prim günü 6.775 Erkekler Yaş 49, Prim günü 6.775
2007 sonrası primi yatanlarKadınlar Yaş 48, Prim günü 6.850 Erkekler Yaş 50, Prim günü 6.850 
2008 sonrası primi yatanlarKadınlar Yaş 49, Primi günü 6.925Erkekler Yaş 51 Prim günü 6.925

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması! Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? 2000 sonrası primi yatanlar dikkat - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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