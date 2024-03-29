Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması! Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? 2000 sonrası primi yatanlar dikkat

29 Mart 2024 11:35 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:51

Geçtiğimiz gün Bursa mitinginde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT hakkında açıklama yaptı. 2023 yılında EYT'den bir gün kayıpla yararlanamayan milyonlarca insanın beklediği kademeli emeklilikle ilgili kulislerde hareketlenme olup olmadığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması üzerine merak edildi.

Bundan öncede Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ise "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" açıklaması kademeli emeklilik hayallerini ötelemişti. Peki 2000 sonrası primi yatanları ne bekliyor? Erken emeklilik çalışmasında torba yasası ne durumda? soruları ise en çok aratılanlar arasında yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık" sözlerine yer vererek 2023 yılında EYT yararlanan vatandaşlara dikkat çekti.

KADEMELİ EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren yasa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Bunun akabinde 2023 yılının Mart ayında birçok vatandaş erken emeklilikten yararlandı.

Nisan ayında ise ilk maaşlar hesaplara yattı. Bu süreçte ise 1 gün arayla primi başlayanlar ise EYT hakkında yararlanamadı. Akabinde ise kulislerde kademeli emeklilik iddiaları dolaştı. Çalışma ve yaş sınır farkını oluşturan bu durum sonrası torba yasasının henüz tasarlanmadığı açıklandı. Ancak olası bir kademli emeklilikte ise 2000 sonrası primi yatan kadın ve erkekler için bir tablo çıkarıldı.