CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner Özege kimdir? Özge Vataner Özege kaç yaşında ve nereli?

29 Mart 2024 14:04 - Güncelleme : 29 Mart 2024 14:04

31 Mart'ta yapılacak seçimler için büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyesi adayları çalışmalarına devam ediyor. Türkiye 2024 yerel seçimlerine hızla ilerliyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları araştırmaya başladı. CHP, Erzincan Belediye başkan adaylığı için Özge Vataner Özege'yi duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner Özege kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi...

ÖZGE VATANER ÖZEGE KİMDİR?

Özge Vataner Özege, 1989 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini de yine Erzincan'da tamamladı. 2014 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans eğitimini ise 2019 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

Özge Vataner Özege, iş hayatına 2013 ile 2018 yılları arasında Zonguldak'ta saha mühendisi, şantiye şefi ve proje koordinatörü olarak başladı. 2018 yılından itibaren Erzincan'da proje, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri veren kendi firmasını kurdu.

Özge Vataner Özege, 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi İl Sekreterliği görevini yürütmektedir. Evli olan Özge Vataner Özege, 1 çocuk annesidir.

Özge Vataner Özege, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Erzincan Belediye Başkanlığı için yarışacak.