28 Mart 2024 16:36 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:36
Şakir Başaran kimdir, nereli? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı Şakir Başaran hayatı ve biyografisi
31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kimdir? Şakir Başaran kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Şakir Başaran'ın vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran hayatı ve biyografisi haberimizde.
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: TGRT Haber
İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Beydağ ilçesinde Şakir Başaran, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kimdir? Şakir Başaran kaç yaşında, nereli?
ŞAKİR BAŞARAN KİMDİR?
Şakir Başaran'ın asıl mesleği Veteriner hekimliğidir. Kariyer hayatına siyasete atılarak devam etmiştir. Şuan da aktif olarak veteriner hekimlik mesleğini sürdürüp sürdürmediği bilinmemektedir.
Şakir Başaran, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Beydağ Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: TGRT Haber