Şakir Başaran kimdir, nereli? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı Şakir Başaran hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:36 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:36

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İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Beydağ ilçesinde Şakir Başaran, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kimdir? Şakir Başaran kaç yaşında, nereli?

ŞAKİR BAŞARAN KİMDİR?

Şakir Başaran'ın asıl mesleği Veteriner hekimliğidir. Kariyer hayatına siyasete atılarak devam etmiştir. Şuan da aktif olarak veteriner hekimlik mesleğini sürdürüp sürdürmediği bilinmemektedir.

Şakir Başaran, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Beydağ Belediye Başkanlığı için yarışacak.