Çağatay Güç kimdir, nereli? CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı Çağatay Güç hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:15 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:16

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Aliağa ilçesinde Çağatay Güç, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kimdir? Çağatay Güç kaç yaşında, nereli?

ÇAĞATAY GÜÇ KİMDİR?

Çağatay Güç, 9 Ağustos 1986 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde tamamladı. 1992 yılında ailesiyle birlikte Aliağa'ya taşındı. Aliağa'da Şakran İlköğretim, Atatürk İlköğretim ve Cumhuriyet İlköğretim okullarını bitirdikten sonra lise eğitimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde aldı.

Çağatay Güç, Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de etkin bir şekilde yer aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Aliağa'ya geri dönüş yaparak, CHP Aliağa İlçe Gençlik Kolları'nda görev aldı. 2010 yılında, 2 yıl süreyle CHP Aliağa Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüttü.

Memuriyet görevi nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalsa da, memuriyetten ayrıldıktan sonra 2010 anayasa referandumu ve 2011 genel seçimleri için aktif çalışmalarda bulundu ve CHP üyeliğine geri döndü.

Çağatay Güç, evli ve kız çocuk babasıdır.

Çağatay Güç, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Aliağa Belediye Başkanlığı için yarışacak.