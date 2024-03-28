Lal Denizli kimdir, nereli? CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:10 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:09

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İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde Lal Denizli, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli kimdir? Lal Denizli kaç yaşında, nereli?

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, 1991 yılında doğdu. Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.

Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışmaktadır.

Lal Denizli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Çeşme Belediye Başkanlığı için yarışacak.