Filiz Şengel Ceritoğlu kimdir, nereli? CHP İzmir Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Şengel Ceritoğlu hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:02 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:02

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İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Selçuk ilçesinde Filiz Şengel Ceritoğlu, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Şengel Ceritoğlu kimdir? Filiz Şengel Ceritoğlu kaç yaşında, nereli?

FİLİZ ŞENGEL CERİTOĞLU KİMDİR?

Filiz Ceritoğlu, 1981 yılında İzmir’de doğdu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2009 ve 2014 Mahalli İdareler Seçimleri’nde meclis üyesi olarak seçildi.

Filiz Ceritoğlu, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Başkanı Adayı oldu, seçim sonrası Selçuk’un ilk kadın belediye başkanı olmaya hak kazandı.

Filiz Ceritoğlu, evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Filiz Şengel Ceritoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Selçuk Belediye Başkanlığı için yarışacak.