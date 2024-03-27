Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 27 Mart Çarşamba dolar euro ve döviz kurları

27 Mart 2024 07:45 - Güncelleme : 27 Mart 2024 07:46

Ne dolar, ne sterlin, ne de Euro! İşte dünyanın en değerli para birimi

Ne dolar, ne sterlin, ne de Euro! İşte dünyanın en değerli para birimi

Dolar bugün ne kada, euro kaç TL? Haftalar boyunca önlemez şekilde yükselen dolar fiyatı üst üste kırdığı rekorların ardından geçen hafta durulmuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 50 seviyesine çıkarması sonrası Dolar/TL'deki düşüş yüzde 2'ye yaklaştı.

Dün güne 32,43 civarında başlayan Dolar/TL, akşam saatlerinde yüzde 1,75 düşüşle 31,80'ten alıcı buldu.

Bunun yanında euro/TL ise 35 liranın altına inerek 34,72'den satıldı.

DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

Bunun yanında uzun vadeli yatırım düşünenler doların yıl sonunda ne kadar olacağını da merak ediyor.

Şubatta açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olarak belirlenmişti.

Ancak çeşitli ekonomik ve siyasi gelişmelerin ardından Mart ayında tahmin değişti. Katılımcılar bu kez Dolar/TL yıl sonu beklentisini yükselterek yüzde 42,79'a çıkardı.

ABD bankası HSBC'nin 6 Mart tarihinde yayımladığı raporda da 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarıldı.

Peki 27 Mart Çarşamba dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı.

DOLAR KAÇ TL?

27 Mart dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32.80 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar alış: 32.19

Dolar satış: 32.21

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 35.04

Euro satış: 35.12

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.64

Sterlin satış: 40.69

27 MART 2024 ÇARŞAMBA DÖVİZ KURLARI



