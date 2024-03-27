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27 Mart 2024 15:21 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:24

Almanya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü

Almanya'nın Leipzig şehrinde otoyolda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Almanya&#039;da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü

Saksonya Polisinden yapılan açıklamaya göre, A9 Otoyolu'nda Wiedmar ve Schkeuditzer Kreuz kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Leipzig Polis Sözcüsü Olaf Hoppe, Ntv televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ÇOK SAYIDA YARALI VE ÖLÜ VAR

Hoppe, "Şimdiye kadar odağımızda kurtarma ekipleri vardı. Çünkü çok sayıda yaralı ve en az 5 ölü var. Bu yüzden sağlık hizmeti ön plandaydı." dedi.

Otobüsün yan yattığını belirten Hoppe, yaralıların helikopterle hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Hoppe, kazaya ilişkin çalışmaların akşama kadar süreceğini ve A9 Otoyolu'nun uzun süre trafiğe kapalı olabileceğini dile getirdi.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı
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