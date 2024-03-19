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19 Mart 2024 13:58 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:59

Define merakı sonu oldu! Metrelerce aşağı gömüldü

Tayland'da eski bir maden ocağında altın arayan define avcısı, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tayland'ın güney eyaleti Prachup Kiri Khan'da bulunan eski bir altın madeninde dün akşam 3 define avcısının altın bulmak amacıyla kazı yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.

Olay sırasında kazdıkları tünelin içinde bulunan 3 kişiden 2'si çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, 1 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kepçe yardımıyla yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda 10 metre derinlikte define avcısının cansız bedenine ulaştı.

Define merakı sonu oldu! Metrelerce aşağı gömüldü - 1. Resim

VALİ YARDIMCISI DEFİNE AVCILARINI SUÇLADI

Prachup Kiri Khan Eyaleti Vali Yardımcısı Kitipong Sookparksakun yaptığı açıklamada, bölgenin halka açık bir maden olduğunu ve madencilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olduklarını ifade etti.

Olayın ardından eski maden ocağının çevresi kapatılırken, kazadan kurtulmayı başaran 2 define avcısı sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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