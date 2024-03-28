Doğum oranları düştü çocuk yapana 2 buçuk milyon TL! Üstelik her çocuk için

28 Mart 2024 14:16 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:36

Belediye başkanından inanılmaz proje: Su ve elektrik sorunu olmayan arsalar 240 TL'ye satışta

Belediye başkanından inanılmaz proje: Su ve elektrik sorunu olmayan arsalar 240 TL'ye satışta

Japonya, yaşlanan nüfusu ve düşen doğum oranları nedeniyle bebek bezi üretimini durdururken Güney Kore'de de bir şirket dudak uçuklatan bir adıma imza attı. Seul merkezli bir inşaat firması olan Booyoung Group, çalışanlarına her bebek sahibi olduklarında milyonlarca lira ödeyecek.

Şirket, çalışanlarına her bebek için 100 milyon Kore wonu (75 milyar dolar) yani 2 buçuk milyon TL verecek.

Şirket sözcüsü CNN International'a yaptığı açıklamada, bu yardımdan tüm çalışanlarının yararlanabileceğini ve çocuk sayısında bir sınır olmadığını söyledi.

Booyoung Grubu Başkanı Lee Joong-keun, şirketin çocuk yetiştirmenin parasal yükünü hafifletmeye yardımcı olmak için çalışanlarına "doğrudan mali destek" sunduğunu söyledi.

3 ÇOCUĞU OLANA 250 BİN DOLAR

Düzenlenen şirket etkinliğinde, hükümetin inşaat için arazi sağlaması durumunda, üç bebeği olan çalışanlara 300 milyon Kore wonu (250 bin dolar) nakit veya bir konut arasında seçim yapma seçeneği verileceğini de ekledi.

Lee, "Umarım doğumları teşvik etmeye ve ülkenin geleceğiyle ilgili endişelere katkıda bulunan bir şirket olarak tanınırız" diye konuştu.

DÜNYANIN EN DÜŞÜK DOĞURGANLIK ORANINA SAHİP ÜLKELERİNDEN

Güney Kore, 2022'de 0,78 ile dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip ülke olmuştu. İstatistikler, Kore'nin resmi tahminlerine göre bu oranın 2025'te 0,65'e kadar gerileyeceğini ortaya koydu.

Veriler, Güney Kore ve diğer Doğu Asya ülkelerinin toplumlarının hızla yaşlanmasıyla karşı karşıya kaldıkları demografik saatli bombanın altını çizdi. Güney Kore, Japonya ve Çin gibi ülkeler, çalışma çağındaki nüfuslarındaki düşüşle mücadele etmek için kitlesel göçten kaçınmaya çalıştı.