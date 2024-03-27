''Fakirim diye ayrıldın şimdi param var pişman mısın?'' bu pankart ortalığı salladı karşılık da verildi

27 Mart 2024 13:50 - Güncelleme : 27 Mart 2024 14:11

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Melbourne'de Chingu Koeran BBQ adlı mekanın önüne asılan bir pankart sosyal medyada dile düştü. Her göreni hayrete düşüren pankartta, ''Hey Sophia, fakir olduğum için benden ayrılmıştın. Şimdi Kore usulü barbekü restoranı açacak kadar param var. Artık pişman mısın?" yazıyordu.

Pankartın fotoğrafı kısa sürede birçok sosyal medya platformunda yayıldı. Yazının hikayesini merak edenlerin aklında tek bir soru vardı: Bu bir reklam mı yoksa gerçekliği var mı?

SOSYAL MEDYA BU PANKARTLA SALLANDI

Sosyal medyada tartışmalara neden olan pankart fotoğrafının altına çok sayıda yorum yapıldı. Bu pankartın reklam amaçlı olduğunu düşünenlerin yanı sıra hikayenin doğruluğuna inandığını belirtenler de oldu.

Bir kişi, "İntikam, barbeküde yenen yemektir" diye espri yaparken bir başkası "Yeni sevgilisinin yatındaki Sophia'nin bunu göreceğini sanmam" ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları arasında dikkat çeken bir başka yorum ise şuydu:

''Yeni işletmesi için kira ödese de Sophia kira vermeden onun zihninde yaşıyor.''

KARŞI PANKART AÇILDI: SOPHIA'YI DERT ETMEYİ BIRAK

Öte yandan Kore lokantasıyla aynı bölgede bulunan bir başka işletme de bu popülerlikten yararlanmak istedi. Gotham Doughnuts adlı mekan, "Hey, Kore Barbekücüsü, Sophia'yı dert etmeyi bırak, burada istediğin tüm tatlılar var!" yazan bir pankart açtı.

Konuyu haberleştiren basın kuruluşlarından Mirror pankarttan sorumlu kişiye ulaşamadıklarını belirtirken New York Post, "Anlaşılan o ki, mekanın sahibi yurt dışında" ifadelerine yer verdi.