İmparatorluk Savaş Müzesi'ne uçak düştü

27 Mart 2024 15:45 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:45

Özel ve tek motorlu Cirrus model küçük bir uçağın Salı günü öğlen 13.40'ta İngiltere'de bulunan İmparatorluk Müzesi'ne düşmesinin ardından 56 yaşındaki pilotun olay yerinde öldüğü açıklandı. Uçakta başka yolcu bulunmadığı bildirildi.

İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesinden 9, Newmarket bölgesinden 1 itfaiye aracı da dâhil olmak üzere acil durum ekipleri olaya müdahale etti. Hava Kazaları Soruşturma Şubesi bugün, Duxford'da meydana gelen trajik kazanın soruşturmasını sürdürüyor.

PİLOTUN ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

Duxford İmparatorluk Savaş Müzesi'nden bir sözcü bugün yaptığı açıklamada "Bedfordshire bölgesinden 50'li yaşlarında bir adam olan pilotun kazadan sağ kurtulamadığını bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Bu inanılmaz zor zamanda düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Cambridgeshire Polisi, dün kaza mahalline giden yakın akrabalarını bilgilendirmiştir." ifadelerine yer verildi.

CUMA GÜNÜNE KADAR KAPALI KALACAK

İngiltere'nin Cambridge şehrinde bulunan Duxford İmparatorluk Savaş Müzesi Cuma gününe kadar halka kapalı olacak.