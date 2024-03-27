27 Mart 2024 18:48 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:48
PKK yandaşları Fransa’yı birbirine kattı: Havalimanına saldırdılar
Fransa’da terör örgütü PKK yandaşlarının, terör örgütü destekçisi bir kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmesini engellemek için Charles de Gaulle Havalimanı’ndaki görevlilere saldırması sonucu 3 kişi yaralandı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda terör örgütü PKK destekçileri ortalığı birbirine kattı. Terör örgütü destekçisi bir kişinin, Türkiye'ye sınır dışı edilmesini engellemek için havalimanına 50 kişi geldi.
HAVALİMANI PERSONELİNE SALDIRDILAR
Terör örgütü sempatizanı grup, havalimanı personeline saldırdı. Çıkan olaylarda 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. Havalimanında ise maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı