PKK yandaşları Fransa’yı birbirine kattı: Havalimanına saldırdılar

27 Mart 2024 18:48 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:48

Son dakika! Almanya'da PKK tahriği: Başkonsolosluğa saldırı sonrası Büyükelçi ile görüşüldü

Son dakika! Almanya'da PKK tahriği: Başkonsolosluğa saldırı sonrası Büyükelçi ile görüşüldü

Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda terör örgütü PKK destekçileri ortalığı birbirine kattı. Terör örgütü destekçisi bir kişinin, Türkiye'ye sınır dışı edilmesini engellemek için havalimanına 50 kişi geldi.

HAVALİMANI PERSONELİNE SALDIRDILAR

Terör örgütü sempatizanı grup, havalimanı personeline saldırdı. Çıkan olaylarda 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. Havalimanında ise maddi hasar meydana geldi.