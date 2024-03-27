Ülkede nüfus o kadar yaşlı ki bebek bezi üretimi durdu!

27 Mart 2024 16:24 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:36

Japonya'da yaşlı nüfus krizi patlak verdi. 19. yüzyıldan beri kaydedilen en düşük doğum sayısı ülkedeki bebek bezlerinin yerini yetişkin bezlerinin almasına neden oldu. Japonya'da 2023 yılında doğan bebek sayısı 758 bin 632 olarak kayıtlara geçerken bir önceki yıla göre yüzde 5,1 düşüş olduğu saptandı.

Japonya'daki bebek bezi üreticileri, bebekler için üretimi artık durduracaklarını, bunun yerine yetişkinlere yönelik pazara odaklanacaklarını açıkladı. Oji Holdings firması, ülkede doğum oranlarının rekor düzeyde düştüğüne dikkat çekti.

Oji Holdings, hızla yaşlanan ülkede şimdilerde yılda 400 milyon bebek bezi ürettiklerini, 2001 yılında 700 milyonla zirveye ulaştıklarını o zamandan beri ciddi bir düşüş olduğunu belirtti.

Öte yandan Japonya'nın en büyük bebek bezi üreticisi Unicharm, 2011 yılında yetişkin bezi satışlarının bebek bezlerini geride bıraktığını açıklamıştı.

Dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip olan Japonya'da nüfusun neredeyse yüzde 30'u 65 yaş ve üzeri.

HÜKÜMETİN ÖNLEMLERİ İŞE YARAMADI

Japonya'da çocuklarla ilgili artan harcamalar ve genç çiftleri ve ebeveynleri hedef alan yardımlar, doğum oranlarını artırmadı. Başbakan Fumio Kishida geçen yıl "Japonya bir toplum olarak işlev görmeye devam edip edemeyeceğimizin tam eşiğinde sallanıyor" demişti.