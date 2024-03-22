YouTube sayesinde fark etti! Bin liraya bile almadığı broşu yüz binlerce liraya sattı

22 Mart 2024 10:26 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:45

Kıl dönmesi komalık etti! Haftalar sonra kendi başına nefes alabildi

Kıl dönmesi komalık etti! Haftalar sonra kendi başına nefes alabildi

Sanat tarihçisi olan Flora Steel, 1988 yılında İngiltere'deki bir antika pazarından bir broş satın aldı. İtalya'nın başkenti Roma'da hayatını idame ettiren Steel, broşu sadece 20 sterline yani yaklaşık 810 TL'ye satın aldı. 2011 yılında ise BBC'nin YouTube için yaptığı bir programı izlerken bir anda fark ettiği detayla sevinçten havalara uçtu.

'Antiques Roadshow'da 19. yüzyıldan kalma bir broştan bahsedilirken Steel, bir anda yerinden sıçradığını ve ''Aman Tanrım, bu bendeki broş'' dediğini anlattı.

BROŞ VİKTORYA DÖNEMİNE AİT ÇIKTI

Sanatçı William Burges'in tasarladığı takılardan bahsedilirken broş için "19. yüzyılda Viktorya dönemi tasarımlarının kutsal kasesi olarak görülebilir" ifadeleri kullanılmıştı.

YÜZ BİNLERCE LİRAYA SATILDI

Programda broşun değerinin aldığı fiyattan çok daha fazlası olduğunu öğrenen Steel, birkaç yıl boyunca paltosuna taktığı ardından dolaba kaldırdığı broşu satma kararı aldı. Kimliği açıklanmayan bir koleksiyoner, İngiltere'de salı günü düzenlenen açık artırmada broşu 9 bin 500 sterline yani yaklaşık 385 bin TL'ye satın aldı.

13 yaşından beri gümüş mücevher biriktirdiğini söyleyen Steel, broş için "İlk gördüğüm anda inanılmaz tasarımı ve taşların müthiş kullanımı dikkatimi çekmişti" dedi.