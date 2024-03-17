ALES/2 başvuruları 3 - 12 Haziran tarihleri arasında alınacak

17 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 17 Mart 2024 15:36

ALES-2 için başvuru ve sınav takvimi belli oldu! Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar, 2024 yılında düzenlenecek ALES-2 sınavının tarihlerini merakla bekliyor. ALES 2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES 1, ALES 2, ALES 3 tarihleri ne zaman? Tüm detaylar haberimizde!

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2024 ALES-2 başvuruları, 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak. Adaylar, bu tarihler içinde başvurularını tamamlayarak sınava girebilecekler.

ALES-2 SINAVI TARİHLERİ VE SONUÇLAR

ALES-2 sınavı, 28 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta adayların erişimine açılacak. Bu süreçte adaylar, sınav sonuçlarını ve değerlendirmelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilecekler.

ALES'İN DİĞER SINAVLARI

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES-3 ise 17 Kasım'da düzenlenecek. ALES-3 sınavı için başvurular, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, bu tarihler arasında başvurularını tamamlayarak son ALES sınavına girmeye hak kazanabilecekler.

Bu şekilde, adaylar 2024 yılında düzenlenecek olan ALES sınavlarının tarihlerini takip ederek hazırlıklarını planlayabilecekler. ALES-2 için başvuru sürecinin önemi büyük; bu nedenle adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları önem arz ediyor.