Mart ayı enflasyonu bekleniyor! Yıl sonu tahminleri geliyor, işte ekonomistlerin beklentisi

29 Mart 2024 14:12 - Güncelleme : 29 Mart 2024 14:22

Kritik enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. Ocak ve şubat ayı verilerinin ardından mart ayı ile birlikte hem 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak hem de kira zam oranı belli olacak. TCMB faiz artışının ardından TÜİK enflasyon verileri de bekleniyor. Faiz kararı başta olmak üzere bunun enflasyon beklentilerine etkisi de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

MART AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 mart ayı enflasyon verisini 3 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.

İŞTE EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerden de enflasyon tahminleri gelmeye devam ediyor. Reuters'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anket belli oldu.

Enflasyonun mart ayında, gıda ve hizmetler fiyatlarındaki artışın katkısıyla aylık yüzde 3.5 artması, yıllık bazda ise yüzde 69.1 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Reuters'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 36 tahminlerinin oldukça üstünde yüzde 43.75 seviyesinde bekleniyor.

Reuters anketinde martta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 68.20 ila yüzde 70.54 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 3 ila yüzde 4.42 aralığında şekilleniyor. Ankette yılsonu tahmin aralığı ise yüzde 40.1 ve yüzde 48 aralığında seyrediyor.

TCMB’NİN ANKETİNDE ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

TCMB’nin reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı ile gerçekleştirdiği 2024 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ KORUDU

Fatih Karahan başkanlığındaki Merkez Bankası son enflasyon raporunda orta vadeli tahminleri açıklamıştı. Buna göre, TCMB enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, ara hedeflere bağlılığımızı yansıtacak şekilde, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği bir görünümü esas alacağını belirtmişti. Enflasyon raporunda 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korundu. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak tahmin edildi. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül ediyor. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülüyor.

ENFLASYON OCAK VE ŞUBAT AYINDA BEKLENTİLERİ AŞTI

2024 yılının ilk 2 ayında beklenenin üzerinde bir enflasyon gerçekleşti. Yıl başında yapılan vergi ve ödemelerde fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammı ile emekliye yapılan zamların etkisiyle ocak ayında TÜFE aylık yüzde 6.7 ile belirgin bir artış gösterdi. Yıllık olarak yüzde 64.86 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında ise, fiyat artışlarının birikimli etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 4.53 arttı ve yıllık yüzde 67.07 olarak gerçekleşti.

TCMB’NİN FAİZ KARARI SÜRPRİZ OLDU

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 45'e yükseltmişti. Fakat enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alan TCMB geçen hafta bir haftalık repo faizini 500 baz puan daha arttırarak yüzde 50 seviyesine çıkardı.