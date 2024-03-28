Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar duyurdu

28 Mart 2024 19:05 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:33

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji sektöründeki son gelişmelerle ilgili Uşak'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey batısında "Göktepe 1" adı verilen yeni bir keşif kuyusu kazma çalışmalarına başlandığını duyurdu. Bu yeni keşif kuyusuyla ülkenin doğalgaz kaynaklarına yönelik umutlarının arttığı belirtildi.

"Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz." diyen Bayraktar, "İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak" dedi.

"DOĞALGAZA ZAM YOK"

Enerji sektöründeki bir diğer önemli konu ise tüketici fiyatlarıyla ilgiliydi. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında Nisan ayında herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Zam olmayacağı konusunda müjde veren Bakan Bayraktar, "Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında değişiklik olmayacak" dedi.