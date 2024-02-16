Aidat çetelerine dikkat! 1 liralık hizmete, 5 lira yazıyorlar... Nakit ödeme yapmayın!

16 Şubat 2024 12:50 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 12:56

Yeni yılla birlikte site ve apartmanlardaki aidatlarda artışa gidildi. Yüksek enflasyon da göz önüne alındığında yapılan zamlar sonrası vatandaşlar bütçelerinden oldukça yüksek meblağları aidat için ayırmak durumunda kaldı.

Ancak bazı bölgelerde yapılan fahiş orandaki zamlar, dolandırıcılık iddialarını da beraberinde getirdi. Mafyavari yöntemlerle yüksek aidat ödemeye zorlandıklarını belirterek isyan eden vatandaşlar, "şeffaf yönetim" talebinde bulundu.

VATANDAŞ HAKKINI BİLMİYOR

Dolandırıcıların elindeki en büyük koz ise vatandaşların vurgun yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olmamaları ve haklarını bilmemeleri.

Peki site aidatı dolandırıcıları hangi yöntemleri kullanıyor? Vatandaşların bu gibi durumlara karşı alacakları önlemler nelerdir?

Bu ve benzer soruların cevaplarını site yönetimi uzmanı Mehmet Yılmaz, tgrthaber.com.tr'ye değerlendirdi.

FİRMALARLA ANLAŞARAK DOLANDIRIYORLAR

Yılmaz, site ve apartman yönetimi dolandırıcılığında en bilinen yöntemin kayıtsız işlemin yapılamadığı "fatura şişirme" olduğunu belirtti. Kötü niyetli yönetimlerin, site sakinlerine verdikleri hizmetleri yüksek göstererek, anlaştıkları firmanın kazancından kayıt dışı pay aldıklarını belirten Yılmaz, "Oransal olarak örneğin 1 liralık bir hizmeti 5 lira olarak fatura ediyorlar. Anlaştıkları firma ile elde ettikleri kârı bölüşüyorlar. Ancak bu gibi hizmet satın alımlarında site yönetimlerinin de onayı gerekiyor. Buradaki engeli de yönetimlerdeki bazı kişilere, elde edilen kardan pay vererek ortadan kaldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

FATURA VAR HİZMET YOK

Bir diğer yönteminin "asılsız fatura kesme" işlemi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu yöntemde dolandırıcılar, site için malzeme alımı yapar gibi fatura kestiriyorlar. Aslında hiç satın alınmayan malzemeleri faaliyet raporlarında kullanılmış gibi gösteriyorlar. Bunun KDV'sini ödeyip, kalan meblağı elden ya da başka bir banka aracılığıyla kendi hesaplarına geçiriyorlar" dedi.

FATURA İPTALİYLE CEBE İNDİRİYORLAR

Dolandırıcılar tarafından en çok başvurulan yöntemlerden birinin de nakit aidat ödemeleri sonrası yapılan "fatura iptali" işlemi olduğunu belirten Yılmaz, bu yöntemi ise şöyle anlattı:

"Burada dolandırma süreci şöyle işler: Bir daire sakini gelir ve aidatını nakit olarak öder. Bu sırada tahsilatı yapan kişi, bir bahane üreterek o an için makbuz veremeyeceğini söyler. Vatandaş ayrıldıktan hemen sonra ise faturayı iptal eden dolandırıcı, ödemeyi olduğu gibi cebine atar. Özellikle büyük sitelerde karşılaşılan bu yöntemle dolandırıcılar zaman içinde büyük meblağlarda vurgunlar yapar. Buradaki hedef kitle ise genelde yaşlı veya yalnız yaşayan kişilerdir. Bunun önüne geçmek için en sağlıklı yöntem aidat ödemelerini banka kartı ya da banka havalesi yöntemiyle yapmaktır."

VATANDAŞ NE YAPABİLİR?

Fahiş site aidatlarını tespit etme noktasında yapılabileceklere değinen Mehmet Yılmaz, "Aidatlarda fahiş artış olup olmadığını anlamanın en sağlıklı yolu yönetim tarafından hazırlanmış bütçe planlamasının incelenmesidir. Buna göre piyasa fiyat araştırması yapmak doğru bir yöntemdir. Ancak tüm sitelerin gelir ve giderleri, altyapı arıza ve hasarları, yaptırdığı işler ve çalıştırdığı personellerin maaşları farklılık gösterdiği için bu konuda geneli kapsayan bir çözüm bulanamaz" ifadelerini kullandı.

DENETİM VE FAALİYET RAPORLARINI İNCELEYİN

Yıllık bütçe denetlemesine dikkat çeken Yılmaz, "Yapılacak inceleme ile kesilen faturalar ve yapılan işler denetlenebilir. Bunun yanında denetim raporları ve faaliyet raporları da mutlaka incelenmelidir. Yapılan işe karşılık kesilen fatura doğru mudur değil midir, sonuca göre işlem yapılabilir" dedi.

Suat Vilgen / tgrthaber.com.tr