Jose Mourinho'dan Suudi Arabistan sözleri: "Kapıyı Cristiano Ronaldo açtı!"

26 Mart 2024 21:40 - Güncelleme : 26 Mart 2024 21:41

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İtalyan gazeteci Fabirizio Romano'ya özel açıklamalarda bulundu. Mourinho, Suudi Arabistan'dan teklif aldığını ancak reddettiğini duyurdu. İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları:

NEDEN SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ?

Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'da görülen Jose Mourinho, "Gelecekte bana sorarsanız, deneyimlerim bana asla asla dememeyi öğretti. Ama bugün neden Suudi Arabistan'a seyahat ettiğimi sorarsanız, bunun nedeni üç gün boyunca boks izlemekten, Formula 1 izlemekten ve bazı arkadaşlarla orada olmaktan keyif alacağımdır. Bunun nedeni herhangi bir sözleşme imzalayacak olmam değil çünkü artık doğru kararı vermek için sezon sonuna kadar zamanım var." dedi.

"KAPIYI CRİSTİANO RONALDO AÇTI"

Roma'yı çalıştırırken Suudi Arabistan'dan teklif aldığını ancak reddettiğini ifade eden Mourinho, "Cristiano Ronaldo kapıyı açtı ve bana bir teklif geldiğinde bu elbette ekonomik açıdan önemliydi. Reddettim çünkü benim için daha önemli olan Roma, Avrupa futbolu hedefleri ve kararlılığıydı." açıklamasını yaptı.

"FUTBOLDA FARKLI BİR ÜLKE OLMAK İSTİYORLAR"

Portekizli teknik adam sözlerini, "Sanırım Cristiano, insanlara (Suudi Arabistan'da) olmanın, orada yaşamanın, orada bundan keyif almanın, bir ülkenin kalkınmasının tadını çıkarmanın mümkün olduğuna inanmaları açısından kapıyı açtı. Futbolda farklı bir ülke olmak istiyorlar." ifadeleriyle tamamladı.

Jose Mourinho, son olarak İtalyan devi Roma'yı çalıştırdı. Sezon içinde takımdan gönderilen Mourinho, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.