28 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:23
Bakan Yerlikaya duyurdu! Firari suçlular için çember daralıyor: 2 bin 840 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden firari suçlulara yönelik düzenlenen “ÇEMBER-15” operasyonlarında 2 bin 840 kişinin yakalandığını duyurdu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 81 ilde firari suçlulara yönelik “ÇEMBER-15” operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 4 gündür devam eden operasyonlarda 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında; firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Operasyona ilişkin detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
OPERASYONDAN DETAYLAR....
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
- 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 797 şahıs,
- 5-10 yıldır aranmakta olan 25 şahıs
- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-15” operasyonlarıyla yakalandı
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
- Hırsızlıktan 442 şahıs,
- Dolandırıcılıktan 250 şahıs,
- Yağmadan 103 şahıs,
- Adam Öldürmeden 22 şahıs,
- Cinsel Suçlardan 67 şahıs,
- Narkotik suçlarından 450 şahıs,
- Terörden 45 şahıs,
- KOM (Kaçakçılık, Organize) 297 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam
2 bin 840 şahıs adalete teslim edildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr