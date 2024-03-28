Bakan Yerlikaya duyurdu! Firari suçlular için çember daralıyor: 2 bin 840 kişi yakalandı

28 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 81 ilde firari suçlulara yönelik “ÇEMBER-15” operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 4 gündür devam eden operasyonlarda 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında; firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Operasyona ilişkin detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

OPERASYONDAN DETAYLAR....

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 797 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 25 şahıs

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-15” operasyonlarıyla yakalandı

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: