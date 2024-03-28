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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:23

Bakan Yerlikaya duyurdu! Firari suçlular için çember daralıyor: 2 bin 840 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden firari suçlulara yönelik düzenlenen “ÇEMBER-15” operasyonlarında 2 bin 840 kişinin yakalandığını duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 81 ilde firari suçlulara yönelik “ÇEMBER-15” operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 4 gündür devam eden operasyonlarda 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında; firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Operasyona ilişkin detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

OPERASYONDAN DETAYLAR....

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

  • 0-5 yıldır aranmakta olan 2  bin 797 şahıs,
  • 5-10 yıldır aranmakta olan 25 şahıs
  • 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-15” operasyonlarıyla yakalandı

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

  • Hırsızlıktan 442 şahıs,
  • Dolandırıcılıktan 250 şahıs,
  • Yağmadan 103 şahıs,
  • Adam Öldürmeden 22 şahıs,
  • Cinsel Suçlardan 67 şahıs,
  • Narkotik suçlarından 450 şahıs,
  • Terörden 45 şahıs,
  • KOM (Kaçakçılık, Organize) 297 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 
    2 bin 840 şahıs adalete teslim edildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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