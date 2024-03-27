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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 05:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 05:00

Elektrik direğinden çıkan kıvılcım paniğe neden oldu

Karabük'te elektrik direğinden çıkan kıvılcımın vatandaşları tedirgin ettiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Olay Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. Bir aydınlatma direğinde kısa devre oluşmasıyla kıvılcımlar çıktı. 

Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadılar.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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