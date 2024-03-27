27 Mart 2024 05:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 05:00
Elektrik direğinden çıkan kıvılcım paniğe neden oldu
Karabük'te elektrik direğinden çıkan kıvılcımın vatandaşları tedirgin ettiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olay Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. Bir aydınlatma direğinde kısa devre oluşmasıyla kıvılcımlar çıktı.
Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadılar.
O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı