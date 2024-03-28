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Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 01:39 - Güncelleme : 28 Mart 2024 01:40

Genç kızlar saç saça birbirlerine girdi! Kavgayı zar zor ayırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Olay Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 2 genç kız arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

ZOR AYIRDILAR

Saça saça, baş başa kavga eden genç kızları, çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdılar.

O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Kavga eden kızlar olay yerinden uzaklaştılar.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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