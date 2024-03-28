28 Mart 2024 01:39 - Güncelleme : 28 Mart 2024 01:40
Genç kızlar saç saça birbirlerine girdi! Kavgayı zar zor ayırdılar
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olay Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 2 genç kız arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
ZOR AYIRDILAR
Saça saça, baş başa kavga eden genç kızları, çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdılar.
O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Kavga eden kızlar olay yerinden uzaklaştılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı