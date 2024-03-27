Meral Akşener'den emekli çağrısı: Herkese var size yok mu? 

27 Mart 2024 18:33 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:43

Yerel seçimler kapsamında çalışmalarına devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, emekli maaşı konusunda iktidara çağrıda bulundu.

Bayram ikramiyesinin 7 bin lira olması gerektiğini ve seyyanen 10 bin lira zam yapılması gerektiğini söyleyen Akşener, "En düşük emekli maaşının da en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledik biz. Suriyeliye para bulunuyor, Afgan'a para bulunuyor, emekliyle, çiftçiye nasıl para bulunamıyor? Onun için bunlara gayret ediyoruz" diye konuştu.

Eskişehir esnafı ile buluşan Akşener, "Bu kadar uzun süre bir konuda yol yürüyen, iki kişi oldu. Biri rahmetli Süleyman Demirel, biri benim. Yani 3 sene Hakkari’den, Edirne’ye kadar, esnaf gezdim. Bir tanesi dikkat çekmek içindi" dedi.

"OYLARINIZI İSTİYORUM KARDEŞİM"

Bir beyaz eşya dükkanında seçmenle konuşan Akşener, "Seçim olduğu için de bütün siyasi partiler, adaylarına oy istiyor. Sizleri ikna etmek üzere dolaşıyoruz. Ben de genel başkan olarak geldim. Hem Melih Aydın’a hem Emine Edizgil’e oy istemeye geldim. Direkt söylemezsiniz, esnafsınız. Ama oylarınızı istiyorum kardeşim. Türkiye’de bu kadar uzun süre bir konuda yol yürüyen, iki kişi oldu. Biri rahmetli Süleyman Demirel, biri benim. Yani 3 sene Hakkari’den, Edirne’ye kadar, esnaf gezdim. Bir tanesi dikkat çekmek içindi. Mesela şu caddeyi, karşılıklı hesaplayalım, çok büyük iki fabrikadan fazla insan istihdam ediyorsunuz. Bundan dolayı sizin sesinizi duyurabilmek içindi" diye konuştu.

EMEKLİ İÇİN SOHBET ETTİ

Sokakta karşılaştığı bir enekliyle sohbet eden Akşener, "Sizlere seyyanen 10 bin lira zam yapılması gerekir. En düşük emekli maaşının da en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledik biz. Suriyeliye para bulunuyor, Afgan'a para bulunuyor, emekliyle, çiftçiye nasıl para bulunamıyor? Onun için bunlara gayret ediyoruz" dedi.