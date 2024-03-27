Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!

27 Mart 2024 00:30 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:31

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Hasan Çelebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 19 yaşındaki Emin Can Beyazkuş ve N.K. isimli kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Beyazkuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.K.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kavgayla ilgili olarak Mahmut ve Mesut K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.