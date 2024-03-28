Son dakika! Türkiye beşik gibi: Akdeniz'de korkutan deprem...

28 Mart 2024 12:54 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:16'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya sonucu kaderi olan depremler önceden tahmin edilebilir mi? Yer kabuğundaki hareketlenme sonucu birçok deprem belirtisi de görülmekte. Her depremde görülmese de bazı büyük depremlerde bu belirtilerin gökyüzü ve yer yüzünde fark edildiği tespit edildi.

- Hayvanların anormal davranışları

- Bunaltıcı hava

- Gökyüzündeki gariplikler

- Denizlerdeki değişimler

- Kırmızı balıklar çoğalır