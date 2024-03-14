Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

14 Mart 2024 16:53 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:01

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Feci kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Aktepe yolu üzerinde meydana geldi. 02 AAD 537 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktör kafa kafaya çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirilirken, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.