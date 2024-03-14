Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
14 Mart 2024 16:53 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:01

Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Feci kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Aktepe yolu üzerinde meydana geldi. 02 AAD 537 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktör kafa kafaya çarpıştı.

Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - 1. Resim

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirilirken, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...