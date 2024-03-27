Tünelde çalışma yapan işçilere yolcu minibüsü çarptı! Yaralılar var

27 Mart 2024 15:29 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:35

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

Artvin'de tünelde çalışma yapan karayolu işçileri dehşeti yaşadı. Yolcu minibüsünün çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Yusufeli- İspir karayolu 5. kilometresi Çeltikdüzü mevkide bulunan Süpürgen Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde tavan aydınlatma çalışması yapan işçilerin bulunduğu 'manlift' adı verilen makaslı asansöre yolcu minibüsü çarptı.

ASANSÖR MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle, asansör yolcu minibüsünün üzerine düştü. Asansörde bulunan 4 işçi ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.