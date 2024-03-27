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27 Mart 2024 14:26 - Güncelleme : 27 Mart 2024 14:30

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Düzce geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza alanındaki müdahaleleri havadan da görüntülendi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düzce&#039;de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya giden 41 FM 831 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı istikametinde tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje giren otomobil, bariyere çarparak durabildi. Kazanın ardından otobüsteki bazı yolcular araç içinde sıkıştı.

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yolculara müdahale etti.

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 1'i ağır 17 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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