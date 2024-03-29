Türk Hava Kurumu’nun gurur günü! Genç pilotlar gökyüzüyle buluştu

29 Mart 2024 12:54 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:57

THK'nın Etimesgut Havalimanında düzenlenen törene; THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve davetliler katıldı.

TÜRK HAVA KURUMU'NUN GURUR GÜNÜ!

Törende konuşan THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç; "THK, Türk havacılığının temellerini atan ve bu güne kadar bu alanda önemli hizmetler veren köklü bir kurumdur. Bugün burada, THK ve HVKK arasında imzalanan protokol kapsamında ilk uçuşlarını gerçekleştirecek olan teğmen pilotlarımızı kutlamak için bir araya geldik. Bu protokol, iki kurum arasındaki işbirliğini daha da güçlendirerek, Türk havacılığının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Teğmen pilotlarımıza uçuşlarında başarılar diliyorum. Kendilerinin vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetler vermesini temenni ediyorum" dedi.

Teğmen pilotların THK'nın deneyimli pilotlarının gözetimindeki ilk uçuşlarını Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç birlikte izlediler.