29 Mart 2024 07:50 - Güncelleme : 29 Mart 2024 07:58
Kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar
“Yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen “MAHZEN-23” operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov; ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: TGRT Haber