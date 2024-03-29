Kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar

29 Mart 2024 07:50 - Güncelleme : 29 Mart 2024 07:58

Meteoroloji'den toz taşınımı ve yağmur uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Mart hava durumu...

Meteoroloji'den toz taşınımı ve yağmur uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Mart hava durumu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen “MAHZEN-23” operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov; ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.