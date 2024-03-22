Ankaralı sanatçıdan kahreden detay! Ölmeden yarım saat önce bunları paylaşmış...

22 Mart 2024 07:07 - Güncelleme : 22 Mart 2024 07:07

Ankaralı yerel sanatçı Metin Çelik'ten akşam saatlerinde acı bir haber geldi. Çelik, Kızılay Meydanı'nda araçların geçişi esnasında caddenin karşısına doğru yürümeye başladı. Bu sırada belediye otobüsü Çelik'e çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Metin Çelik’in ölümünden yarım saat önce sosyal medya hesabındaki paylaşımları dikkat çekti. Çelik paylaşımında, “Sessizliği güçsüz sananlar", Oysaki ben biriktirip konuşma taraftarıyım", "Bugün oğlumun aldığı elbiseleri giyindim", "Can oğlum, aşk oğlum, bal oğlum, ölürüm sana", "Kimseye dargın değilim 1 kişi hariç", "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin, ihtiyacım yok çünkü” ifadelerine yer verdi.