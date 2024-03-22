Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı! Nuri Alço ve Perihan Savaş böyle veda etti

22 Mart 2024 23:04 - Güncelleme : 22 Mart 2024 23:09

Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli olarak bilinen Bahar Öztan 61 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncunun cenaze törenine yakın dostları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen oyuncunun cenaze törenine Perihan Savaş, Serdar Gökhan, Nuri Alço, Bora Gencer, Safiye Soyman, Gökhan Güney, Tuğba Özay, Vural Çelik gibi ünlü isimler katıldı.

YAKIN ARKADAŞLARI KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Cenaze törenine katılan Perihan Savaş, "Çok mücadele etti ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. Ben iki tane film çektim onunla. Dünya tatlısı insandı. Gamzelimizdi bizim. Çok üzgünüm." dedi.

Safiye Soyman, "Sözün bittiği yerdeyim. Ne kadar çok üzgünüz. Hiç. Yani hiç yakışmadı ölüm ona. Çok samimi arkadaşımdı, candan arkadaşımdı. Bodrum'da gittiğim zaman hiç beni yalnız bırakmaz. Gerek sahnemde, gerek oğluma son olarak bundan 7-8 ay önce gelmişti. Çok zor dönemler geçti. Hiç ölmeyecek gibi, morali son derece yüksek, hepimize moral veren Baharımdı yani. Sekiz ay önce Bodrum'da oğlumu ziyarete geldi bana. Onun için unutmayacağım. Onu çok dosttu, herkes onu çok seviyordu çok. Kimsenin kalbini kırmayan, kuşun kanadını incitmeyen sevilen bir insandı. Çok çekti. Ruhu şad olsun. Oğlu da annesinin yanından hiç ayrılmadı. Benim gamzelim benim. Canım baharım benim." şeklinde konuştu.

Nuri Alço, "Bahar gerçekten çok güzel. Kalbi güzel olan çok güzel bir insan. Allah rahmet eylesin öncelikle. Benim kankamdı kendisi. Hiç ayrılmazdık. İki günde bir görüşürdük. Muhakkak arardı. Bu hastalığa yakalandığından beri hep yanında olduk. Yazında Bodrum'da beraberdik. En son biraz fenalaştı. Geleli beş ay oldu hastaneye. Beş aydan beri devamlı yatıyor. Oğlu hep başında Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Başından ayrılmadı. O uğraştı. Tahlilleri, ilaçları, işte ameliyatları. Hani gece gündüz onunla yattı onunla kalktı. Tabi bu hastalık öyle bir hastalık ki lanet olsun. Kimsenin Allah başına vermesin. Kurtuluşu yok. Bugüne kadar bir on ay oldu bu hastalıkla mücadele edişi. Ondan öncesi de var tabi ki. Olmadı, kurtulamadı. Allah onu böyle mübarek günde, cuma günü ve tam ismine yakışır bir şekilde. Hıdırellez günü böyle tam baharın geldiği günler yanına aldı. Allah nurlar içerisinde yatırsın. Toprağı bol olsun diyorum. İyi bir arkadaşımız" sözleriyle duygularını dile getirdi.