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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 00:13 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:13

Orhan Gencebay ile Murat Kurum buluştu! Seçim şarkısını beraber söylediler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için şarkı yazan Orhan Gencebay, 'Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması' etkinliğine katıldı. Kurum ile birlikte sahneye çıkan Gencebay, seçim şarkısını seslendirdi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile birlikte iftar yemeğine katılan Orhan Gencebay, sahnede Kurum için hazırladığı özel şarkıyı da okudu. 

ORHAN GENCEBAY MURAT KURUM İLE BİRLİKTE SAHNEDE 

Murat Kurum ile Orhan Gencebay 'Roman vatandaşlarımızla iftar buluşması' etkinliğine katıldı. Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile birlikte çıkarak Gencebay'ın kendisine hediye ettiği şarkıya eşlik etti. Şarkı sonrası konuşan Kurum "Bu şarkıyı Orhan ağabey yazdı, Orhan Baba'mıza büyük bir alkış istiyorum" dedi. O anlar gelen konuklar tarafından büyük ilgi gördü. 

Orhan Gencebay ile Murat Kurum buluştu! Seçim şarkısını beraber söylediler - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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