Ünlü oyuncu sahnede düşük yaptığını açıkladı

27 Mart 2024 12:34 - Güncelleme : 27 Mart 2024 13:44

Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway, 2015 yılında yaşadığı talihsiz anları ilk kez anlattı. Broadway’de oynadığı Grounded adlı oyunda hamile bir kadını canlandırırken düşük yaptığını açıkladı.

"HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ DAVRANMAK ÇOK ZORDU"

Kahreden anları anlatan 41 yaşındaki oyuncu, "Sahnede her şey yolundaymış gibi davranırken bunu içimde tutmak çok fazlaydı" dedi.

Oyuncu "İlk başta çok zorlandım. Bir tiyatro oyununda hamile bir kadını canlandırıyordum ve her gece doğum yapıyordum" ifadelerini kullandı.