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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 01:06 - Güncelleme : 28 Mart 2024 01:06

Victoria ile David Beckham çiftinin servet değerindeki yatındaki detay ortaya çıktı

Victoria ve David Beckham çifti Miami'deki 5 milyon sterlin değerindeki süperyatlarında görüntülendi. Ünlü çiftin 5 milyon sterlinlik lüks yatlarındaki detaylar ise bir bir ortaya çıktı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Victoria ile David Beckham çiftinin servet değerindeki yatındaki detay ortaya çıktı

Tatilin tadını çıkaran dünyaca ünlü çifti basın ordusunu takip ederken, 49 yaşındaki Victoria Beckham'ın kıyafetleri yine gündem olmayı başardı. Bir denizcilik sanat eseri olan yat, Zuccon International Project ve Ferretti tarafından yapıldı. Beckham'ın yeni yatı özelleştirmesine ve ona özel bir dokunuş katmasına izin verildi.

BECKHAM ÇİFTİ ULTRA LÜKS YATLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ 

Victoria Beckham ve eşi David Beckham, Miami'de bulunan lüks 5 milyon sterlinlik ultra lüks yatlarında güneşin tadını çıkardı. 49 yaşındaki moda tasarımcısı, eski futbolcu David Beckham ile bir sürü personel ilgilenirken, yatın devasa büyüklüğü dikkatlerden kaçmadı. 

Victoria ile David Beckham çiftinin servet değerindeki yatındaki detay ortaya çıktı - 1. Resim

 

Victoria ile David Beckham çiftinin servet değerindeki yatındaki detay ortaya çıktı - 2. Resim

 

Victoria ile David Beckham çiftinin servet değerindeki yatındaki detay ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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