Victoria ile David Beckham çiftinin servet değerindeki yatındaki detay ortaya çıktı

28 Mart 2024 01:06 - Güncelleme : 28 Mart 2024 01:06

Tatilin tadını çıkaran dünyaca ünlü çifti basın ordusunu takip ederken, 49 yaşındaki Victoria Beckham'ın kıyafetleri yine gündem olmayı başardı. Bir denizcilik sanat eseri olan yat, Zuccon International Project ve Ferretti tarafından yapıldı. Beckham'ın yeni yatı özelleştirmesine ve ona özel bir dokunuş katmasına izin verildi.

BECKHAM ÇİFTİ ULTRA LÜKS YATLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Victoria Beckham ve eşi David Beckham, Miami'de bulunan lüks 5 milyon sterlinlik ultra lüks yatlarında güneşin tadını çıkardı. 49 yaşındaki moda tasarımcısı, eski futbolcu David Beckham ile bir sürü personel ilgilenirken, yatın devasa büyüklüğü dikkatlerden kaçmadı.