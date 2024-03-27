Bahar dizisine Müjgan Ferhan Şensoy dahil oluyor

27 Mart 2024 18:34 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:40

"Bahar" dizisine Müjgan Ferhan Şensoy dahil oldu. Haberin ardından, izleyiciler ünlü oyuncu hakkında bilinmeyenleri merak etmeye başladı. Detaylar haberimizde!

BAHAR DİZİNE YENİ BİR KARAKTER DAHİL OLUYOR

"Bahar" dizisi, seyircilerle bu akşam 7. Bölümüyle buluşacak. Diziyi yazan Ayça Üzüm ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un yanı sıra MF Yapım'ın patronu Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği yapıma, ünlü isim Müjgan Ferhan Şensoy konuk oluyor.

MÜJGAN FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Müjgan Ferhan Şensoy, uzun bir aradan sonra oyunculuğa "Bahar" dizisiyle geri dönüyor. Daha önce birçok önemli projede rol alan deneyimli oyuncu, "Bahar" dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek. Şensoy'un katılımıyla dizinin hikayesi daha da derinleşecek ve seyircilere duygusal anlar yaşatacak.