Blue Lock 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

26 Mart 2024 21:54 - Güncelleme : 26 Mart 2024 22:01

Blue Lock hayranları sevindi! İlk sezonun ardından gelen final bölümünden hemen sonra 2. sezon onayını aldı. Detaylar haberimizde!

BLUE LOCK 2. SEZON ONAYINI ALDI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Blue Lock, ilk sezonunun final bölümünden kısa bir süre sonra 2. sezon onayını aldı. 8bit Stüdyosu tarafından hazırlanan bu başarılı spor animesi, yeni sezonda da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Ancak henüz yeni sezonun ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir tarih belirlenmedi.

BLUE LOCK: EPISODE NAGI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Blue Lock'un yanı sıra bir de Blue Lock: Episode Nagi isimli bir spin-off film duyurusu yapıldı. Bu filmde, Nagi Seishiro'nun Blue Lock tesisine girişinden sonraki olaylar onun gözünden izleyiciye aktarılacak. Ancak şu an için hem 2. sezonun hem de bu film projesinin çıkış tarihleri netleştirilmedi.

BLUE LOCK KONUSU NE?

Blue Lock, hırslı bir genç futbolcu olan Yoichi Isagi'nin hikayesini anlatıyor. Isagi, hayalindeki profesyonel futbolu oynamak için Blue Lock adlı bir deneye seçilir. Bu deneyde genç futbolcular, dünyanın en iyi forvet oyuncusu olmak için yarıştırılır. Bu yarışmada sadece bir kazanan olacak ve başarısız olanların futbol hayalleri sona erecektir.