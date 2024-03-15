15 Mart 2024 21:50 - Güncelleme : 15 Mart 2024 21:58

Tarihi dizi "Kara Ağaç Destanı"nın çekim yerleri belli oldu ve dizi televizyon ekranlarında yayınlanmaya başladı. İzleyiciler tarafından Karaağaç dizisinin nerede çekildiği konusu merak haline geldi. Peki, Karaağaç Destanı dizisi nerede çekiliyor? İşte, dizi hakkında merak edilenler...

KARAAĞAÇ DESTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Kara Ağaç Destanı" dizisi, Kayseri'nin kent merkezinde, Yeşilhisar ilçesinde ve Soğanlı Vadisi'nde çekimleri gerçekleştiriliyor. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bu bölgeler, dizinin atmosferini ve mekânlarını oluşturmak için ideal bir seçim olarak görülüyor. Çekimlerin bu bölgelerde yapılmasıyla birlikte izleyiciler, dizinin içinde hissedebilecekleri doğal ve etkileyici sahnelerle karşılaşacaklar.

KARAAĞAÇ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Merih Öztürk gibi usta oyuncular yer alıyor. Bu deneyimli ve yetenekli oyuncu kadrosuyla "Kara Ağaç Destanı", izleyicilere sürükleyici ve etkileyici bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Her biri kendi alanında başarılı olan bu oyuncular, dizinin karakterlerine hayat vererek izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.