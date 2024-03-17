Kirli Sepeti Bülent kimdir? Onur Bay hayatı ve biyografisi

17 Mart 2024 22:32 - Güncelleme : 17 Mart 2024 22:36

FOX TV'de izleyiciyle buluşan "Kirli Sepeti" dizisinde Bülent karakterini canlandıran Onur Bay, merak konusu oldu. Kirli Sepeti Bülent kimdir? İşte genç oyuncunun hayatı ve biyografisi...

KİRLİ SEPETİ BÜLENT KİMDİR?

"Bülent" karakteri, "Kirli Sepeti" dizisinde izleyicileri etkileyen önemli karakterler arasında yer alıyor. Bülent'i canlandıran Onur Bay, bu rolüyle dikkat çekiyor. Peki, Bülent karakteri ve onu canlandıran Onur Bay kimdir?

ONUR BAY KİMDİR?

GENÇ YAŞTA BAŞARILI OYUNCU

Onur Bay, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine adım attığı günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında "Köpek" adlı dizide yaşadı. 2006 yılında "Arka Sokaklar" dizisiyle yıllarca ekranda boy gösterdi. Çocuk yaşta başladığı bu projede 15 yıl boyunca yer aldı ve başarılı performansıyla izleyicilerden büyük takdir topladı.

2010 yılında sinema dünyasına adım atan Onur Bay, "Çakallarla Dans" filmiyle beyaz perdede de başarısını kanıtladı. Onur Bay, "Kirli Sepeti" dizisindeki Bülent karakteriyle de izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.