20 Mart 2024 22:36 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:40

Kuruluş Osman, savaş sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken, dizinin çekim yerleri merak konusu oldu. Seyirciler, "Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?" sorusunu merak ediyor. İşte, dizinin gerçek mekanlarına dair detaylar...

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman'ın her sahnesi, büyük bir özenle ve titizlikle çekiliyor. Tarihi bir dizi olan bu yapımda, seyircinin zamana daha iyi adapte olabilmesi için tüm set zamanına uygun bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Dizinin sahneleri, İstanbul Riva'da çekiliyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİ SETİ

Kuruluş Osman dizisi, hayal gücünü zorlayan ve tarihi bir yolculuğa çıkaran mekanlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden biri olan Beykoz ilçesine bağlı Riva'da çekilmektedir. Özel olarak inşa edilmiş 300 dönümlük bir plato, kalelerden hanlara, hamamlardan camilere kadar pek çok sahneye ev sahipliği yapmaktadır. Bu benzersiz plato, izleyicilere tarihle iç içe bir deneyim sunmaktadır.