Şehrazad dizisinde Burak Deniz’in partneri Su Burcu Yazgı Coşkun olacak

27 Mart 2024 18:55 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:57

Yeni dizi Şehrazad'ın ne zaman başlayacağı, yayın tarihi ve konusu hakkında birçok konu merak edilirken, dizinin açıklanan başrolü Burak Deniz’in partnerinin Su Burcu Yazgı Coşkun olacağı açıklandı. Detaylar haberimizde!

NGM'NİN YENİ DİZİSİ "ŞEHRAZAD" NE ZAMAN YAYINLANACAK?

NGM, daha önce "Sefirin Kızı", "Kaderimin Oyunu" gibi başarılı dizilere imza atmıştı. Şimdi ise yeni dizisi "Şehrazad" ile ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN, "ŞEHRAZAD"DA

NGM'nin yeni dizisi "Şehrazad"ın kadrosu şekilleniyor. Dizide Yörük kızı Canfeza karakterini canlandıracak olan oyuncu, "Kardeşlerim" dizisindeki performansıyla tanınan Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. Bu yeni projede başarılı oyuncu, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.