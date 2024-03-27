Survivor haftanın son eleme adayı kim oldu? 26 Mart Survivor All Star 2024

27 Mart 2024 00:33 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:37

Survivor'da heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu sonrası, bu haftanın son eleme adayı belirlendi. Kazanan takımın belli olduğu bu mücadelede kaybeden takımdan bir kadın yarışmacı eleme potasına girdi. Detaylar haberimizde!

KİM SON ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da 26 Mart'ta gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi oldu. Oyunun ardından kaybeden kırmızı takım, eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Sonuç olarak, eleme adayı olarak belirlenen isim Merve Aydın oldu.

HANGİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI?

Kıyasıya bir mücadele sonrasında dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi oldu. Bayrak yarışının sonunda 12-11'lik skorla galip gelen mavi takım, dokunulmazlık bayrağını kazanarak eleme potasından kurtuldu ve bu hafta bir erkek yarışmacıya avantaj sağladı.

Survivor'da kazanan takımın belirlenmesi ve eleme adayının ortaya çıkmasıyla birlikte, yarışmacılar arasındaki rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor. Şimdi, Survivor'da kimin eleneceği merakla bekleniyor.