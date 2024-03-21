Yaban Çiçekleri dizisi nerede çekiliyor?

21 Mart 2024 21:17 - Güncelleme : 21 Mart 2024 21:19

ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin çekim yerleri merak konusu oldu. Peki, Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor? Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini üstlendiği dizi nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde!

YABAN ÇİÇEKLERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yaban Çiçekleri dizisinin çekimleri İstanbul ve Ayvalık'ta gerçekleşmektedir. Dizinin çekim yapılan bu bölgeleri, diziye ayrı bir atmosfer katarak izleyicilere görsel bir şölen sunmayı hedefliyor. Dizi, 25 Mart'ta ilk bölümü ile izleycilerle buluşacak.

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU

Yaban Çiçekleri dizisinde başrolleri üstlenen Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yanı sıra, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Tilbe Saran, Arif Pişkin, Bige Önal gibi deneyimli isimler de yer alıyor. Bu güçlü kadro, dizinin seyircilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.