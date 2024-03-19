En çok ilana koyulan ikinci el otomobiller ve fiyatları belli oldu
Türkiye genelinde en çok ilana koyulan ikinci el otomobil markaları ve fiyatları belli oldu.
Ramazan ayı boyunca ve bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında zam olup olmayacağı merak konusu. Vatandaşlar piyasayı araştırırken sektör temsilciler fiyatlarda durgunluk olduğunu belirtiyor. İkinci el otomobil alacaklar internet üzerinden ilanları detaylı inceliyor. Otomobil alım-satım platformlarından arabam.com, şubat ayına ilişkin pazar verilerini yayımladı.
ORTALAMA FİYATLAR 675 BİN TL
Şubat ayı itibarıyla ilanda olan otomobillerin ortalama fiyatı, 675.580 TL idi. Öte yandan; şubat ayında ilana çıkan otomobiller, daha hızlı satıldı. İlana koyulan otomobillerin yüzde 28'i, 10-15 yaş aralığındaki otomobillerden oluştu. Bu yaş grubunu takip eden kategori ise yüzde 19'la 20 yaş ve üzerindeki araçlar… 5 yaşa kadar olan otomobillerin ilana koyulma oranı ise yüzde 16 olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK İLANA KOYULAN OTOMOBİLLER BELLİ OLDU
Şubat 2024'te en çok ilana koyulan marka Fiat oldu.
En çok ilana koyulan ikinci el otomobil markaları:
Fiat
Renault
Volkswagen
Ford
Opel
Hyundai
Peugeot
Toyota
Honda
Citroen
En çok ilana koyulan otomobil sıfır otomobiller:
Renault Clio
Opel Astra
Renault Megane
Ford Focus
Toyota Corolla
Fiat Egea
Honda Civic
Volkswagen Polo
Fiyatların durumu:
500.000 TL'ye kadar: %47
500.001 - 600.000 TL : %13
600.001 - 700.000 TL: %11
1.000.000 TL ve üzeri: %11