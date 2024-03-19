En çok ilana koyulan ikinci el otomobiller ve fiyatları belli oldu

19 Mart 2024 18:30 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:32

Ramazan ayı boyunca ve bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında zam olup olmayacağı merak konusu. Vatandaşlar piyasayı araştırırken sektör temsilciler fiyatlarda durgunluk olduğunu belirtiyor. İkinci el otomobil alacaklar internet üzerinden ilanları detaylı inceliyor. Otomobil alım-satım platformlarından arabam.com, şubat ayına ilişkin pazar verilerini yayımladı.

ORTALAMA FİYATLAR 675 BİN TL

Şubat ayı itibarıyla ilanda olan otomobillerin ortalama fiyatı, 675.580 TL idi. Öte yandan; şubat ayında ilana çıkan otomobiller, daha hızlı satıldı. İlana koyulan otomobillerin yüzde 28'i, 10-15 yaş aralığındaki otomobillerden oluştu. Bu yaş grubunu takip eden kategori ise yüzde 19'la 20 yaş ve üzerindeki araçlar… 5 yaşa kadar olan otomobillerin ilana koyulma oranı ise yüzde 16 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK İLANA KOYULAN OTOMOBİLLER BELLİ OLDU

Şubat 2024'te en çok ilana koyulan marka Fiat oldu.

En çok ilana koyulan ikinci el otomobil markaları:

Fiat

Renault

Volkswagen

Ford

Opel

Hyundai

Peugeot

Toyota

Honda

Citroen

En çok ilana koyulan otomobil sıfır otomobiller:

Renault Clio

Opel Astra

Renault Megane

Ford Focus

Toyota Corolla

Fiat Egea

Honda Civic

Volkswagen Polo

Fiyatların durumu:

500.000 TL'ye kadar: %47

500.001 - 600.000 TL : %13

600.001 - 700.000 TL: %11

1.000.000 TL ve üzeri: %11