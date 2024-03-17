İkinci el otomobil piyasası hareketlendi! Oto ekspertiz yaptırırken 4 maddeye dikkat

17 Mart 2024 14:25 - Güncelleme : 17 Mart 2024 14:26

Sahibinden veya galeriden ikinci el otomobil alacaklar bayram öncesi piyasada araştırmalarını sürdürüyor. Bayram sonrası zam beklentisi nedeniyle ikinci el otomobil piyasası tekrar hareketlendi. İlanlarda ağır hasar kayıtlı, değişen parçalı otomobiller dikkate alındığında satışlarda şeffaf ve güvenilir olması nedeniyle oto expertiz yaptırılıyor.

Oto ekspertiz, bir aracın sağlık raporu niteliğinde olup alım-satım işlemlerinde kilit bir rol oynuyor. Ancak doğru ekspertiz hizmetini seçmek ve sunulan raporun detaylarını doğru şekilde yorumlamak, sürecin en önemli adımları.

OTO EKSPERTİZ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Oto ekspertiz; bir aracın mekanik, teknik ve estetik durumunun kapsamlı bir şekilde incelenmesi işlemine verilen isim. Bu inceleme sırasında motorun performansı, şanzımanın durumu, elektronik aksamlar, kaporta ve boya kontrolleri gibi aracın birçok yönü detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Sürecin sonunda da aracın genel durumu, olası arızaları ve onarım ihtiyaçları hakkında detaylı bir rapor hazırlanıyor.

Oto ekspertiz hizmetinin önemi, alıcıya, satın almayı düşündüğü aracın gerçek durumu hakkında objektif ve detaylı bilgiler sunması. Bu bilgiler sayesinde alıcılar karşılaşabilecekleri mali yüklerden haberdar oluyor ve daha bilinçli bir satın alma kararı verebiliyor. Satıcılar için ise aracın durumunu doğrulayan bir ekspertiz raporu da potansiyel alıcıların güvenini kazanmada büyük bir avantaj sağlıyor.

Oto ekspertiz hizmeti, 1 Nisan 2019 itibarıyla 2. el araç satışlarında zorunlu kılındı.

OTO EKSPERTİZ YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sertifikalar ve akreditasyonlar

Tecrübe ve uzmanlık

Tavsiyeler ve müşteri yorumları

Ekipman ve teknoloji

SERTİFİKALAR VE AKREDİTASYONLAR

Merkezin, alanında tanınmış kuruluşlar tarafından akredite edilmiş olması, hizmet kalitesi hakkında önemli bir gösterge sunar. Bu sertifikalar, merkezin belirli standartlarda hizmet verdiğini ve düzenli olarak denetlendiğini gösterir.

TECRÜBE VE UZMANLIK

Sektörde pek çok ekspertiz merkezi olduğu düşünüldüğünde pişman olmayacağınız bir firma seçmelisiniz. Ekspertiz merkezinin sektördeki tecrübesi ve uzmanlık alanları, sunduğu hizmetin kalitesini doğrudan etkiler. Araç ekspertizinde uzmanlaşmış, tecrübeli teknisyenlerin çalıştığı merkezleri tercih edin.

TAVSİYELER VE MÜŞTERİ YORUMLARI

Ailenizden, arkadaşlarınızdan veya çevrim içi platformlardan merkez hakkında yapılan yorumları ve tavsiyeleri araştırın. Gerçek kullanıcı deneyimleri, merkezin güvenilirliği ve müşteri memnuniyeti seviyesi hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu sayede insanların nasıl bir hizmet aldığını rahatlıkla görebilir, kararınızı da buna göre verebilirsiniz.

EKİPMAN VE TEKNOLOJİ

İşiniz araba olunca teknoloji ile de beraber oluyorsunuz. Alacağınız araç hakkında en doğru kararı vermek için de modern ve gelişmiş ekipmanların kullanıldığı expertiz merkez araştırması yapın. Bu sayede daha doğru ve detaylı sonuçlar alabilirsiniz.

Kaliteli bir ekspertiz hizmeti almak, sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasının anahtarı. Tüm bu maddeleri göz önünde bulundurarak size uygun bir ekspertiz merkezi bulabilirsiniz.

EKSPERTİZDE NELERE BAKILIR?

Dinamometre kontrolü, yol simülasyonu, çeşitli normlarda motor gücü ölçümleri, aktarma organlarındaki sürtünme kayıplarının ölçümü, tork ölçümü, şanzıman aralık ölçümü ve tekerlek gücü ölçümü gibi bütün bölümlerin detaylı incelenmesi

Araç içi elektronik sistemlerin, navigasyon, klima, park sensörleri gibi özelliklerin çalışır durumda olup olmadığının kontrolü

Kaportadaki çizikler, göçükler ve boya durumu kontrolü

Geçmişte yapılmış büyük onarımların veya kaza kayıtlarının olup olmadığına dair detaylı bir kontrol

Araç içinin genel durumu, koltukların, döşemelerin ve diğer iç aksamların kontrolü

İsteğe göre trafik cezası, sigorta, kasko kayıtları, haciz, rehin ve banka kredi kayıtları da raporlanır.

Bazı ekspertiz firmaları, yoğunluğa göre bu işlemleri ortalama 45 dakikada bitirebileceği gibi bazı yerlerde biraz daha uzun sürebilir.