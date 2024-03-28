31 Mart'ta oy kullanırken dikkat! İşte oyların geçerli, geçersiz sayılacağı durumlar

28 Mart 2024 11:36 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:29

2024 oy pusulası örneği || Yerel seçim kaç oy pusulası var? Muhtar ve Belediye oy pusulalarının rengi nedir?

2024 oy pusulası örneği || Yerel seçim kaç oy pusulası var? Muhtar ve Belediye oy pusulalarının rengi nedir?

31 Mart yerel seçimlerde oy kullanılacak vatandaşlara sandıkta hata yapmamaları için gerekli uyarılar yapılıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oy pusulalarıyla ilgili sosyal medyada izlenecek adımları paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağı belirlendi.

OYLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER

Arkasında sandık kurulu mührü ve YSK filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

- Birden fazla adaya ve siyasi partiye mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla alana taşmış mühür basılan oy pusulaları.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

Mühür dışında herhangi bir özel işaret olan veya karalanmış oy pusulaları.

Yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

OY PUSULALARININ GEÇERLİ SAYILACAĞI DURUMLAR

- Zarfların bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

Pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

- Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

- Mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti/bağımsız aday alanına birden çok mühür basılması.

- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacaktır.